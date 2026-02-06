Sicurezza, Nordio: "Non temo nuove Br ma evitiamo ritorno anni di piombo"

(LaPresse) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario dei penalisti italiani, al Teatro Quirino di Roma si è soffermato sul tema del ritorno delle Brigate Rosse, rievocato da lui stesso durante la conferenza stampa a seguito del cdm che ha approvato il nuovo pacchetto sicurezza: “Non è che io tema il ritorno delle Brigate Rosse, ma avendo io avuto l’esperienza diretta, 50 anni fa, della genesi delle Brigate Rosse, e di cattivi maestri che parlavano di ‘compagni che sbagliano’, e di sedicenti Brigate Rosse che alla fine si sono dimostrate per quello che erano, cerchiamo di evitare di tornare a quegli Anni di piombo”.

“Credo che i provvedimenti che abbiamo approvato in Consiglio dei Ministri, soprattutto a tutela delle forze dell’ordine, ripeto, non costituiscono affatto uno scudo penale, perché scudo penale significa impunità e non c’è impunità per nessuno”, ha detto anche il Guardasigilli.