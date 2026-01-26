Lavoro, Fico: "Approvato ddl per salario minimo in appalti"

“Oggi abbiamo approvato come primo disegno di legge della nuova Giunta regionale un provvedimento sul salario minimo. Tutte le stazioni appaltanti, a partire dalla Regione e quelle di riferimento regionale, quindi anche le Asl o le partecipate, quando faranno gli appalti dovranno mettere una premialità per le aziende che partono da un salario minimo di 9 euro anche a crescere”. Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Roberto Fico.”Credo che oggi sia un momento importante di contrasto al lavoro povero – ha aggiunto Fico – e che questa giunta abbia subito messo in campo un disegno di legge assolutamente di qualità che lavora su tutti gli appalti regionali”.