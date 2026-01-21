Sicurezza, Salis: "Sulle grandi città attacco politico del governo"

“Su tutte le grandi città c’è un attacco politico da parte del governo sul tema della sicurezza, anche perché chiunque voglia informarsi e a chiunque piaccia la verità che la sicurezza nel nostro paese è una competenza del governo”. Così la sindaca di Genova Silvia Salis, a margine della presentazione del libro di Claudio Cerasa a Milano. “Io penso che stiamo profondamente reagendo partendo dai territori. Noi sindaci stiamo chiedendo a gran voce da tempo più risorse, ma stiamo chiedendo un’attenzione per quella che era per il governo di destra una priorità assoluta in campagna elettorale ci hanno praticamente vinto le elezioni su questa promessa, quella di un paese più sicuro di un paese nel quale l’immigrazione clandestina sarebbe stata praticamente cancellata, non ci ritroviamo in questa situazione”.