Aurora boreale vista dallo spazio: le immagini spettacolari dalla Iss

Un cosmonauta russo ha ripreso dalla Stazione Spaziale Internazionale uno spettacolare fenomeno di aurora boreale, con intense sfumature di verde e rosso visibili ad alta quota sopra la Terra. “Sembrava di fluttuare all’interno dell’aurora”, ha raccontato il cosmonauta Sergei Kud-Sverchkov sul suo canale Telegram. Secondo la sua spiegazione, il bagliore verde è prodotto dagli atomi di ossigeno a circa 100 chilometri di altitudine, mentre le tonalità rosse si originano più in alto, tra i 300 e i 400 chilometri. Le aurore rosse sono più rare, perché gli strati superiori e meno densi dell’atmosfera richiedono una maggiore quantità di energia per emettere luce. Il fenomeno osservato è stato causato da una intensa tempesta magnetica.