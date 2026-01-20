Coppa d’Africa 2026, il presidente del Senegal accoglie la squadra dopo il trionfo

Rientro in patria da eroi per i giocatori della nazionale di calcio del Senegal, all’aeroporto internazionale di Dakar nella tarda serata di lunedì, dopo aver vinto la finale della Coppa d’Africa. La squadra è stata accolta dal presidente Bassirou Diomaye Faye, che ha elogiato i giocatori per essersi concentrati sulla coppa durante tutta la competizione.

I Leoni del Teranga hanno segnato nei tempi supplementari, battendo il Marocco, paese ospitante, per 1-0 in una finale caotica, con i giocatori del Senegal abbandonare il campo per protestare contro il rigore assegnato agli avversari nei minuti di recupero del secondo tempo. Un gesto che ha scatenato molte critiche nel mondo del calcio, ma non quelle dei propri tifosi, che si sono riuniti in massa fuori dall’aeroporto per acclamare i loro eroi.