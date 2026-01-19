Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 19 gennaio 2026

Ultima ora

Cosenza, scoperto laboratorio per taglio cocaina: sequestro per un milione

LaPresse
LaPresse

Un casolare a Cetraro, provincia di Cosenza, era stato trasformato in un centro per il taglio e il confezionamento di droga. All’interno sono stati trovati oltre 5 chili e mezzo di cocaina, marijuana, strumenti per la lavorazione e più di 100mila euro in contanti. Vicino all’edificio è stata scoperta anche un’auto con un doppio fondo, usata per trasportare la droga senza farsi notare. Secondo le stime, la cocaina avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro una volta venduta. L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone.