Cosenza, scoperto laboratorio per taglio cocaina: sequestro per un milione

Un casolare a Cetraro, provincia di Cosenza, era stato trasformato in un centro per il taglio e il confezionamento di droga. All’interno sono stati trovati oltre 5 chili e mezzo di cocaina, marijuana, strumenti per la lavorazione e più di 100mila euro in contanti. Vicino all’edificio è stata scoperta anche un’auto con un doppio fondo, usata per trasportare la droga senza farsi notare. Secondo le stime, la cocaina avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro una volta venduta. L’operazione ha portato all’arresto di cinque persone.