Super Bowl LX, Bad Bunny e Apple Music pubblicano il trailer dell’Halftime Show

Bad Bunny e Apple Music hanno pubblicato un trailer ufficiale dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Il video, girato a Porto Rico, mostra il rapper Bunny che danza sotto l’iconico albero Flamboyant portoricano, potente simbolo dell’orgoglio e dell’identità dell’isola. Il film è un vero e proprio invito aperto che accoglie il mondo intero a unirsi a Bad Bunny per la sua monumentale esibizione al Super Bowl dell’8 febbraio 2026 e a lasciarsi trasportare dal ritmo, dall’unità e dalla ricchezza culturale che solo Bad Bunny può portare su un palcoscenico globale. L’halftime show è una collaborazione tra la NFL, Roc Nation e Apple Music.