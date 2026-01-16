Iran, Trump: "Mi sono convinto da solo a non attaccare"

“Mi sono convinto da solo”. Lo ha detto il presidente Trump riguardo alla decisione di rinunciare a un’azione militare contro l’Iran. “Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo”, ha detto Trump ai giornalisti, prima di lasciare la Casa Bianca per la Florida. “Ieri avrebbero impiccato oltre 800 persone e apprezzo molto il fatto che abbiano annullato l’esecuzione”, ha detto il presidente. E sull’incontro di giovedì con la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, che gli ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace, Trump l’ha definita una “donna molto gentile” e ha detto che si sarebbero risentiti. Nessuno mi ha convinto. Mi sono convinto da solo. Ieri erano previste più di 800 impiccagioni. Non hanno impiccato nessuno. Hanno annullato le impiccagioni. Questo ha avuto un grande impatto.