Daniele Rienzo: "Interpretare Parolisi? Importante raccontare certe tematiche al giorno d'oggi"

“Sono molto emozionato di avere la responsabilità per un progetto così importante. Penso che siano delle tematiche che è importante raccontare al giorno d’oggi“. Così l’attore Daniele Rienzo, che interpreterà Salvatore Parolisi in una nuova serie HBO sul femminicidio di Melania Rea, a margine della presentazione della piattaforma streaming HBO Max al Cinema Moderno di Roma. “Quando la società non riesce ad autoguarirsi con una soluzione, l’arte e il cinema possono fare davvero i miracoli“, ha poi aggiunto Rienzo sul possibile ruolo che una serie come quella che lo vedrà protagonista può avere nella sensibilizzazione della società su un fenomeno come i femminicidi.