Strage Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli

L’inchiesta sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, che ha causato 40 morti, si amplia con nuovi accertamenti sulle vittime e sui mancati controlli. La procura di Genova ha fissato al 20 gennaio l’autopsia su Emanuele Galeppini, il cui corpo sarebbe stato trovato senza segni di bruciatura. Disposta la riesumazione del corpo di Giovanni Tamburi, sospese le tumulazioni di Chiara Costanzo e Achille Barosi. La procura del Cantone del Vallese intanto estende l’indagine all’amministrazione comunale, dopo l’ammissione del sindaco sull’assenza di controlli negli ultimi anni. La vicesindaca ha riconosciuto le mancanze del Comune, escludendo le dimissioni. Restano indagati i proprietari del bar Constellation: Jacques Moretti avrebbe ammesso che la porta di servizio al piano terra era chiusa a chiave dall’interno la notte dell’incendio e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco.