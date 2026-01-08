Minneapolis, veglia di protesta dei cittadini per la donna uccisa dall'Ice

Una folla di residenti del Minnesota e di attivisti ha partecipato a una veglia a Minneapolis attorno a un santuario improvvisato di fiori e candele, su un tratto di neve vicino al luogo in cui, poche ore fa, la 37enne Renee Nicole Good è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco da un agente dell’Ice nel corso di un raid anti immigrazione. Lo riporta la Cnn. “Non tollereremo l’Ice”, hanno intonato alcuni dei presenti. Altri reggevano cartelli con scritte come ‘Ice assassina, fuori dalle nostre strade’. Le azioni degli agenti federali, hanno affermato gli oratori, sono inaccettabili e il risultato diretto di quello che hanno definito uno Stato militarizzato senza responsabilità. “Le nostre forze dell’ordine hanno arrestato assassini, terroristi noti e sospetti, pedofili e altri criminali brutali che erano protetti qui in questa città, mercoledì si sono verificati quattro “attacchi terroristici interni” mediante speronamento con veicoli negli Stati Uniti, di cui tre a Minneapolis, ha dichiarato la segretaria per la Sicurezza Interna Usa Kristi Noem.