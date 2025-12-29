Vertice Trump-Netanyahu a Mar-a-Lago: le immagini

Donald Trump ha incontrato nella sua residenza in Florida il primo ministro israeliano Netanyahu. Il vertice arriva mentre il presidente americano cerca di dare nuovo slancio al cessate il fuoco tra Israele e Hamas mediato dagli Stati Uniti, che rischia di arenarsi prima di raggiungere la complessa seconda fase dell’accordo. Il cessate il fuoco è stato per lo più rispettato, ma recentemente i progressi hanno subito un rallentamento. Entrambe le parti si accusano reciprocamente di violazioni e sono emerse divisioni tra Stati Uniti, Israele e paesi arabi sulla strada da seguire.