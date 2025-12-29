Ucraina, Trump: "Putin mi ha detto dell'attacco a residenza, ero molto arrabbiato"

Parlando con i giornalisti a Mar-a-Lago, dove ha incontrato il primo ministro israeliano Netanyahu, Donald Trump è tornato sulla questione del presunto attacco ucraino contro una residenza di Putin. “L’ho saputo dal presidente Putin oggi, ero molto arrabbiato”, ha detto il presidente Usa, che pochi minuti prima aveva riferito di non avere particolari informazioni sul presunto attacco. “E’ un momento delicato. Questo non è il momento adatto. Una cosa è attaccare, perché loro attaccano. Un’altra cosa è attaccare la sua casa. Non è il momento giusto per fare nulla di tutto ciò. Non si può fare. E oggi l’ho saputo dal presidente Putin. Mi ha fatto molto arrabbiare”, ha affermato Trump.

“Sai chi me ne ha parlato? Me ne ha parlato il presidente Putin. La mattina presto ha detto che era stato attaccato. Non va bene. Non va bene. Conosci i Tomahawk? Ho fermato i Tomahawk. Non volevo che succedesse. Stiamo parlando, sapete, di un periodo delicato, ma questo non è il momento giusto. Una cosa è essere offensivi, perché loro sono offensivi. Un’altra cosa è attaccare la sua casa. Non è il momento giusto per fare nulla di tutto ciò. Non si può fare. E oggi l’ho saputo dal presidente Putin. Mi ha fatto molto arrabbiare”.