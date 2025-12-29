Ucraina, Putin: "La liberazione del Donbass procede secondo i piani"

Il presidente russo Putin ha affermato che “la liberazione” del Donbass, di Zaporizhzhia e Kherson, sta procedendo secondo i piani. Il capo del Cremlino lo ha detto nel corso di una riunione con alti ufficiali militari. “Le truppe dei vari gruppi stanno avanzando con sicurezza, sfondando le difese nemiche”, ha affermato. Putin ha aggiunto che la “liberazione di Siversk e le efficaci operazioni a Kostiantynivka” consentiranno alle truppe russe di condurre ulteriori operazioni offensive, tra cui la conquista dell’intera area metropolitana di Slovyansk-Druzhkovka-Kramatorsk e la “completa liberazione del Donbass”. Le sue dichiarazioni sono arrivate il giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in Florida.