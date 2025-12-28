Nigeria, dopo otto anni torna l'Eyo Festival: le immagini della grande festa

Sabato Lagos ha ospitato l’Eyo Festival per la prima volta in otto anni, con migliaia di residenti e turisti riuniti per assistere a uno degli eventi più iconici della Nigeria. Il festival, formalmente noto come Adamu Orisha Play, prevede maschere in tunica bianca chiamate Eyos e riflette una tradizione Yoruba che risale a secoli fa. Il governo dello Stato di Lagos ha affermato che il ritorno del festival rientra negli sforzi per promuovere la cultura, il turismo e l’attività economica nella città più popolosa dell’Africa. L’Eyo Festival viene tradizionalmente organizzato per commemorare occasioni importanti, tra cui l’incoronazione di un nuovo Oba di Lagos o la scomparsa di un importante indigeno. Il festival si era tenuto l’ultima volta nel 2017, con le edizioni successive sospese a causa di una combinazione di problemi di salute pubblica e di sicurezza.