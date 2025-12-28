Brigitte Bardot attivista per gli animali: quella volta che protestò in una moschea a Parigi

Si è spenta a 91 anni Brigitte Bardot. L’attrice e sex symbol francese degli anni ‘60 era un’attivista per i diritti degli animali. Nel 2004, Brigitte Bardot visitò una Moschea a Parigi per protestare contro la macellazione degli animali per l’Eid, una ricorrenza religiosa musulmana che segna la fine del mese del Ramadan. Amava i cani, ma si era spinta fino all’Artico per denunciare il massacro dei cuccioli di foca. Condannò l’uso di animali negli esperimenti di laboratorio. “L’uomo è un predatore insaziabile”, dichiarò Bardot all’Associated Press nel giorno del suo 73° compleanno, nel 2007. “Non mi interessa la mia gloria passata. Non significa nulla di fronte a un animale che soffre, perché non ha potere, non ha parole per difendersi”.