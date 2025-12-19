Pandoro Gate, Chiara Ferragni: "Sono tranquilla e fiduciosa"

“Ho ascoltato i miei difensori, sono tranquilla e fiduciosa”. Lo ha dichiarato Chiara Ferragni durante una pausa dell’udienza del processo che la vede imputata per truffa aggravata, nell’ambito della vicenda nota come ‘Pandoro-gate’. Il procedimento riguarda le vendite del Pandoro Balocco ‘Pink Christmas’ e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. L’imprenditrice digitale ha commentato le arringhe dei suoi legali, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, che hanno chiesto la sua assoluzione. “Ho ascoltato i miei avvocati. Sono tranquilla e fiduciosa, speriamo bene”, ha aggiunto Ferragni uscendo dall’aula per una pausa. Dopo la discussione della difesa dell’influencer, parleranno anche gli avvocati dell’ex collaboratore Fabio Damato e del presidente di Cerealitalia, Francesco Cannillo, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini.