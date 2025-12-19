Chiara Ferragni e pandoro gate, i legali: "Non c'è reato, Chiara innocente"

“Abbiamo concluso la nostra discussione, abbiamo rappresentato gli elementi a fondamento dell’innocenza di Chiara Ferragni e aspettiamo la conclusione da parte degli altri difensori. Siamo in un contesto di giudizio abbreviato per cui nel momento in cui il giudice li avrà valutati ne potremo parlare ampiamente”. Così l’avvocato Marcello Bana, legale di Chiara Ferragni uscendo per una pausa dall’aula dove è in corso l’udienza per il processo che vede l’influencer imputata per la vicenda del ‘pandoro gate’. Insieme a lui l’avvocato Giovanni Iannaccone, altro legale di Ferragni.