Siracusa, vendevano falsi di lusso online: smantellato giro da 2 milioni di euro

Un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti (borse, capi di abbigliamento, portafogli e orologi) alimentato da dirette sui social network e da un sito internet è stato scoperto dalla Guardia di finanza di Siracusa. Tre gli indagati per ricettazione e vendita di prodotti contraffatti. Due di loro avevano anche indebitamente percepito il reddito di cittadinanza: un contrasto evidente con il tenore di vita riscontrato dagli investigatori, confermato dal sequestro di una Lamborghini Urus del valore di circa 270.000 euro. I tre avevano trasformato la villa con piscina di uno di loro in uno showroom clandestino allestito come una boutique. I finanzieri hanno sequestrato migliaia di articoli falsi, beni mobili e denaro per circa 300mila euro, tra cui la fuoriserie. Ricostruito un volume d’affari di oltre 2 milioni di euro.