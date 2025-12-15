Campobasso, alla pista di pattinaggio parte 'Faccetta nera': è bufera

Polemica a Campobasso dopo che nel pomeriggio del 14 dicembre dagli altoparlanti della pista di pattinaggio allestita davanti al Municipio in occasione delle feste natalizie è risuonata la canzone ‘Faccetta nera‘, simbolo del regime fascista. L’episodio è avvenuto in un momento di grande affluenza di pubblico e ha suscitato immediate reazioni politiche. Il circolo cittadino di Sinistra Italiana Matteo Fallica ha denunciato l’accaduto parlando di “grave apologia di fascismo” e respingendo ogni tentativo di minimizzare l’episodio come folklore o semplice intrattenimento.

Per SI, la diffusione di un brano legato al regime in uno spazio pubblico e istituzionale rappresenta “un fatto inaccettabile”, che impone una riflessione sulla tutela dei valori democratici e antifascisti. Dopo la bufera, è arrivata la spiegazione del Comune di Campobasso, guidato da un’amministrazione di centrosinistra. L’episodio, viene riferito, sarebbe stato causato dalla riproduzione automatica di una playlist da YouTube composta da brani italiani di vario genere. “Ci scusiamo per quanto accaduto – fanno sapere dal Comune – la canzone è partita automaticamente all’interno di una playlist e, vista la presenza di molta gente, lo staff non si è accorto del contenuto del brano. Ci scusiamo ancora per quanto accaduto”.