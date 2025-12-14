Sudan, 6 caschi blu uccisi in un attacco con droni contro base Onu

Un attacco con droni ha colpito una struttura delle Nazioni Unite nel Sudan devastato dalla guerra, uccidendo sei caschi blu. L’attacco ha colpito la base logistica delle forze di pace delle Nazioni Unite nella città di Kadugli, nella regione centrale del Kordofan. Altri otto caschi blu sono rimasti feriti nell’attacco. Tutte le vittime sono cittadini del Bangladesh, in servizio nella Forza di sicurezza provvisoria delle Nazioni Unite per Abyei, Unisfa. L’esercito sudanese ha attribuito ai paramilitari delle Forze di Supporto Rapido (Rsf) la responsabilità dell’attacco: “Rivela chiaramente l’approccio sovversivo della milizia ribelle e di coloro che la sostengono”, ha affermato l’esercito in una nota.