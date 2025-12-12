Delitto Garlasco, legale Sempio: "Nessun timore, tutto si chiarirà"

“Nessun timore. Si chiarirà. Quello che si deve affrontare si affronta, quello che si deve chiarire si chiarirà. Nessun timore”. Lo ha detto l’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, entrando nel laboratorio Genomica a Roma. “La ‘pistola fumante’ proprio non è, ma andrà tutto valutato ovviamente insieme agli elementi delle indagini tradizionali”, ha aggiunto. Riguardo all’indagine della Procura di Brescia sull’ex pm Venditti, Taccia ha detto: “L’inchiesta di Brescia non ci riguarda. Si chiarirà tutto anche lì. Io mesi e mesi fa, in tempi non sospetti, vi avevo accennato che qualche modo per probabilmente per scardinare l’archiviazione su Andrea Sempio l’avrebbero trovata, e va beh, vogliono indagare, non c’è niente di male. Ma non ci occupiamo di quella faccenda lì”. Su Sempio, infine, Taccia ha detto: “Preferirebbe vivere un periodo diverso. Ma è inutile, le cose vanno affrontate”.