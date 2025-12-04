Austria, le "suore ribelli" che hanno occupato l'ex convento

Su Instagram hanno raggiunto oltre 250mila follower. Bernadette, Regina e Rita sono tre suore ottuagenarie che hanno occupato il convento Kloster Goldenstein, in Austria. Le tre erano state trasferite contro la loro volontà in una casa di riposo, ma sono fuggite e tornate nell’ex convento abbandonato da anni. Sui social sono note come @nonnen_goldenstein e nei loro video ironici denunciano l’isolamento imposto dalla diocesi. Per questo, sono state ribattezzare “suore ribelli”. Adesso, dopo settimane di trattative, le tre sorelle hanno respinto l’offerta della Chiesa cattolica che prevedeva la possibilità di tornare in convento. La condizione? Che rinunciassero alla loro attività sui social media. Per loro si tratta di “un compromesso che nega la libertà spirituale”. Intanto, la comunità locale continua a sostenere le suore, con donazioni, generi di prima necessità e supporto logistico. La diocesi di Salisburgo, per ora, non ha annunciato contromisure. E loro continuano a vivere nel convento, tra preghiere, vita “mondana” e dirette Instagram.