Londra, i negozi addobbano le vetrine per Natale: gli spettacolari allestimenti

I negozi di Londra si preparano al Natale. Oxford Street, nel West End di Londra, è uno dei quartieri commerciali più affollati della capitale. E Selfridges è una delle principali attrazioni: un enorme spazio commerciale di 50.000 metri quadrati nel cuore di Londra. Quest’anno il grande magazzino è decorato con un gigantesco castello Disney per celebrare una collaborazione che porta un po’ di magia natalizia ai passanti. Ogni vetrina mostra un film Disney diverso: da La carica dei 101, Fantasia, Lilli e il vagabondo, Biancaneve e Alice nel Paese delle Meraviglie. Bond Street è piena di gioiellieri e case di moda tra le più costose della capitale. Il gigantesco albero di Natale torna fuori dal negozio di Ralph Lauren. Cartier, Rolex, Chanel, Tiffany, Louis Vuitton, Dior e Jimmy Choo sono solo alcuni dei negozi che festeggiano il Natale con allestimenti in vetrina.