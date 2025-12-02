Milano, Sala: "In Giunta nessun veto su Calenda o su Azione"

“Non c’è un veto del PD. Io personalmente non ho nessun veto su Azione. È chiaro che essendoci solo una posizione, qualcuno vuole spostare verso sinistra, qualcuno vuole spostare verso il centro è difficile mettere d’accordo tutti. Però non c’è nessun veto e ogni tanto Calenda ha questa vis polemica, ma devo dire che io in realtà lo apprezzo molto e ammiro anche molto il suo coraggio, la sua volontà, la sua dedizione alla causa, quindi I rapporti tra me e lui continuano a essere molto buoni e io vorrei continuassero a essere molto buoni tra la nostra coalizione e azione. Ricordo che azione in questi anni ha sempre fatto la sua parte”, Lo chiarisce il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione dei mercatini di Natale in piazza Duomo. “Io non ho mai parlato di rimpasto, ho sempre parlato del fatto che c’è un assessore da sostituire. Il tema è Duplice, da un lato è chiaro che chi entra deve essere qualcuno di esperienza perché noi fra dieci mesi siamo in piena campagna elettorale, per cui chi entra deve essere in grado di lavorare dal giorno uno – ha proseguito Sala – continuerò a lavorare con i segretari dei partiti e con tanta pazienza perché, ripeto, l’obiettivo numero uno per me è tenere insieme tutti”. Per quanto riguarda i tempi per avere un nuovo assessore al posto di Giancarlo Tancredi, il primo cittadino ha risposto: “Prima di Natale”.