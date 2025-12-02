Mafia: arrestata Grazia Santapaola, 'preponderante' suo ruolo nella cosca

Arrestata Grazia Santapaola, cugina del vertice storico della famiglia catanese di cosa nostra Benedetto Santapaola e moglie di Salvatore Amato, già responsabile del gruppo “Ottantapalmi” operante all’interno della famiglia mafiosa dei Santapaola- Ercolano. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Ros che hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, a carico della donna. Dalle indagini è emerso il “preponderante” ruolo della donna nel tessuto mafioso controllato dalla cosca. Le acquisizioni dimostrerebbero, per la prima volta, a livello di gravità indiziaria, l’operatività mafiosa di Grazia Santapaola che “non avrebbe agito semplicemente come moglie e parente di vertici del sodalizio, ma avrebbe “volutamente rivestito il ruolo di associata, esercitando il potere mafioso derivante dalla sua appartenenza alla ‘famiglia di sangue’.