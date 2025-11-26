California, nello zoo di San Diego nascono 3 rarissimi cuccioli di fossa: le immagini

In uno zoo della California sono nati tre cuccioli di una specie poco conosciuta, la fossa. Le mamme fossa rimangono nella tana per quasi tre mesi, prima che i cuccioli si avventurino fuori. Il trio di neonati comprende due maschi di nome Isalo e Fiaro e una femmina di nome Volana. Gli animali sono originari del Madagascar, e sono i carnivori più grandi dell’isola. La popolazione locale pronuncia il nome “foo-sa” e “foosh”. Le fossa sono classificate come specie vulnerabile, con solo circa 2.500 esemplari in natura.