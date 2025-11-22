Usa, tempeste e inondazioni in California: le immagini degli allagamenti

La terza tempesta in poco più di una settimana ha inondato la California meridionale venerdì e ha provocato alcune inondazioni locali, ma non ha causato grossi danni prima di dirigersi a est verso le montagne e a sud verso la penisola messicana della Bassa California.

La serie di tempeste ha causato in California meridionale precipitazioni record a novembre, ha affermato il National Weather Service. Sulla regione è caduta più di quattro volte la quantità normale di pioggia che cade durante il mese. I residenti sono stati avvisati prima dell’alba di venerdì di improvvise inondazioni di strade, e possibili smottamenti in alcune parti delle contee di Los Angeles e Orange.