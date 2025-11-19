Dubai Airshow: nei jet privati camere da letto e cabine di lusso

Camere da letto a bordo e cabine di lusso. Al Dubai Airshow esposti più di duecento velivoli, dagli aerei di linea a fusoliera larga ai jet aziendali. Uno degli aerei in mostra è un Boeing Business Jet gestito da Royal Jet, basato sulla cellula del Boeing 737 Max ma dotato di interni personalizzati progettati per i viaggi privati a lungo raggio. All’interno, l’aereo comprende un’area lounge, una sala da pranzo e una sala riunioni, oltre a una camera da letto privata con bagno privato con doccia. Oltre ai viaggi di lusso, l’airshow di quest’anno pone anche una forte enfasi sulla sostenibilità. Veicoli elettrici terrestri, autobus alimentati a idrogeno ed esposizioni di carburante sostenibile per l’aviazione fanno parte dello sforzo di mostrare come l’industria intende ridurre le emissioni. Il Dubai Airshow proseguirà fino a venerdì 21 novembre.