California, elicottero perde il controllo e si schianta: il luogo dell'incidente

(LaPresse) – Un elicottero che volava sopra la spiaggia di Huntington Beach in California ha improvvisamente perso il controllo nella giornata di sabato, iniziando a girare su se stesso prima di schiantarsi contro alcune palme. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due a bordo del velivolo, estratti sani dal mezzo. Altre tre persone sulla strada sono rimaste coinvolte. L’incidente è avvenuto poco prima di un evento di beneficenza. Ancora ignote le cause dello schianto.

