Francia, Lecornu ammette: "Non ho un programma, ma un solo obiettivo"

Il primo ministro francese Lecornu, appena riconfermato, ha ammesso sabato che non c’erano “molti candidati” per il suo incarico e che il suo incarico potrebbe non durare a lungo, date le profonde divisioni politiche del Paese. Sebastien Lecornu, rinominato dal presidente Emmanuel Macron venerdì sera dopo una settimana di caos politico, ha invitato alla calma e al sostegno dei partiti politici per elaborare un bilancio per la seconda economia dell’Unione Europea. A destra e sinistra hanno criticato aspramente la decisione di Macron di rinominare Lecornu, il quarto primo ministro francese in appena un anno. “Non credo che ci fossero molti candidati”, ha detto Lecornu ai giornalisti sabato durante una visita a una stazione di polizia nel sobborgo parigino di L’Hay-les-Roses. Lecornu, che si è dimesso lunedì dopo solo un mese di lavoro, ha detto di aver accettato di tornare a causa dell’urgente necessità di trovare soluzioni finanziarie per la Francia.