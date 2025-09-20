Byd da record, la Yangwang U9 Xtreme vola a 496.22 km/h: i festeggiamenti

Record storico sul circuito di prova Atp Automotive Testing di Papenburg in Germania. La Yangwang U9 Xtreme di Byd ha raggiunto i 496,22 km/h, diventando l’auto di serie più veloce al mondo. Il pilota tedesco Marc Basseng ha spinto al limite la sportiva biposto cinese, superando i 472,41 km del precedente record. “È fantastico che l’auto di serie più veloce al mondo sia ora elettrica. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi“, ha commentato Stella Li, vicepresidente esecutivo di Byd, presente anche lei all’evento. “Abbiamo visto l’opportunità che avevamo, e tutti insieme abbiamo visto la possibilità di raggiungere più di 490 km/h. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra”, ha commentato Basseng. “È stata una sensazione incredibile perché è qualcosa di unico, completamente nuovo. Nessuno è andato così veloce prima”, ha detto ancora il pilota tedesco, secondo cui c’è il potenziale per andare anche più veloci. Nelle immagini i festeggiamenti sul circuito dopo il record.