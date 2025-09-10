California, oltre 60 container cadono in mare nel porto di Long Beach

Oltre 60 container si sono rovesciati da una nave cargo nel porto di Long Beach, in California, finendo in mare e galleggiando in acqua. I container sono caduti dalla nave cargo Mississippi poco prima delle 9:00 ora locale. Non sono stati segnalati feriti. Long Beach, circa 32 chilometri a sud di Los Angeles, è uno dei porti marittimi più trafficati del Paese, con il 40% di tutti i container degli Stati Uniti che transitano attraverso questo porto o il porto di Los Angeles.

La Mississippi batte bandiera portoghese ed è arrivata a Long Beach dopo essere partita il 26 agosto dal porto di Yantian a Shenzhen, in Cina, secondo i siti web di tracciamento delle navi. Il terminal container Pier G, uno dei sei del porto, ha temporaneamente sospeso le operazioni di scarico e carico delle navi mentre le autorità lavoravano per mettere in sicurezza i container.