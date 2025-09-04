California: gli incendi minacciano 'Chinese Camp', storica città della corsa all’oro

(LaPresse) Un vasto incendio ha colpito una cittadina della California fondata intorno al 1850 durante la corsa all’oro da minatori cinesi, che erano stati allontanati da un accampamento vicino. Il rogo, uno dei quasi venti che stanno bruciando nel Nord della California, ha minacciato le poche strutture storiche ancora presenti nella zona dei Sierra Nevada, costringendo all’evacuazione circa 100 abitanti della cittadina di ‘Chinese Camp‘. I vigili del fuoco, supportati da un aereo antincendio, stanno combattendo contro il fumo denso per contenere le fiamme. L’incendio ha inoltre costretto alla chiusura di una strada principale che collega San Francisco al Parco Nazionale di Yosemite. Non è ancora chiaro se le storiche costruzioni della città, tra cui un vecchio ufficio postale del 1854 e un ex chiesa cattolica del 1855, siano state danneggiate. Altri edifici, come il negozio generale con reperti storici, sembrano invece essere salvi, mentre in alcune zone sono rimaste solo mura di mattoni annerite e alberi bruciati. L’incendio continua a bruciare senza ancora essere stato contenuto.