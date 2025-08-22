Fratelli Menendez, Erik resta in carcere: negata la libertà condizionale

Erik Menendez resta in carcere. Dopo l’udienza davanti a una commissione della California, il 50enne condannato all’ergastolo assieme al fratello Lyle per l’omicidio dei genitori avvenuto a Beverly Hills nel 1989, si è visto negare la libertà condizionale. Il suo comportamento scorretto, avuto nei decenni trascorsi in prigione, dimostra – sostiene la commissione – che continua a rappresentare un pericolo per la sicurezza pubblica.

La storia dei fratelli Menendez è tornata alla ribalta negli ultimi anni anche grazie a documentari e una serie tv di Netflix sulla loro storia. I due, che sostengono di essere stati vittime di abusi da parte del padre, hanno il sostegno dei loro familiari, che da tempo ne chiedono il rilascio. Ora tocca al fratello Lyle, detenuto nello stesso carcere di San Diego, presentarsi davanti alla commissione e attendere la decisione sulla libertà vigilata.