Incendio alla Carbon Line a Fano: evacuati i dipendenti, un ferito

Un incendio di notevoli dimensioni si è sviluppato nei capannoni della Carbon Line, azienda di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, che produce parti di imbarcazioni e yatch. Le fiamme si sono sprigionate negli stabilimenti in via Papiria a Fano. Tutti i presenti sono stati evacuati per procedere allo spegnimento delle fiamme e alla bonifica dell’area. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato. Per il momento il bilancio è di un ferito portato al pronto soccorso in codice giallo.