Usa, oltre mille voli della United Airlines bloccati per problema tecnico: le immagini dagli scali

Un “problema tecnico” non meglio specificato ha causato il ritardo di oltre mille voli della United Airlines negli Stati Uniti. La compagnia aerea ha affermato in una nota che i voli sulle principali rotte sono stati bloccati alla partenza a causa di un problema tecnico. Mercoledì sera la United Airlines ha riferito che il problema di fondo era stato risolto, ma ha avvertito che persistevano ritardi. La Federal Aviation Administration ha informato sul suo sito web che tutti i voli United Airlines diretti a Chicago sono stati bloccati negli aeroporti di partenza. L’agenzia afferma che anche gli aeroporti di Denver, Newark, Houston e San Francisco sono stati interessati dal blocco dei voli.