Terremoto in Kamchatka, lo tsunami colpisce le isole Curili: sommersi edifici e strade

Tre onde di tsunami hanno colpito mercoledì la zona costiera russa di Severo-Kurilsk, il principale insediamento delle isole Curili nel Pacifico, in seguito al forte terremoto avvenuto in Kamchatka. I servizi di emergenza locali hanno pubblicato un video che mostra l’acqua che inonda un stabilimento ittico della zona. I residenti si sono allontanati dalle aree costiere. Mercoledì all’1.25 ora italiana uno dei terremoti più forti al mondo ha colpito l’Estremo Oriente russo, con una scossa di magnitudo 8,8 che ha provocato uno tsunami nella regione del Pacifico settentrionale e ha portato all’emissione di allerte per l’Alaska e le Hawaii.