Bosnia, Marcia per la Pace nel 30esimo anniversario del massacro di Srebrenica

Migliaia di persone in Bosnia Erzegovina hanno partecipato alla Marcia per la pace, un evento annuale che commemora l’anniversario (quest’anno è il 30esimo) del genocidio di Srebrenica, in cui i partecipanti ripercorrono il percorso di fuga delle vittime di Srebrenica dall’enclave circondata nel 1995. Dopo un viaggio di circa 110 chilometri, partito dal villaggio di Nezuk, vicino a Tuzla, arriveranno al Centro commemorativo di Potočari, dove l’11 luglio si celebrerà il 30° anniversario del massacro di civili bosniaci da parte delle truppe paramilitari serbo-bosniache di Ratko Mladic.