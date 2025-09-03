Sudan, Papa: "Arrivano notizie drammatiche, stop a catastrofe umanitaria"

“Dal Sudan, in particolare dal Darfur, giungono notizie drammatiche. A El-Fasher numerosi civili sono intrappolati nelle città vittime di carestia e violenze. A Tarasin una frana devastante ha causato moltissimi morti lasciando dietro di sé dolore e disperazione. E come se non bastasse la diffusione del colera minaccia centinaia di migliaia di persone già stremate. Sono più che mai vicino alla popolazione sudanese in particolare alle famiglie, ai bambini e agli sfollati. Prego per le vittime”. Così Papa Leone XIV chiudendo l’udienza generale del mercoledì in Piazza San Pietro.

“Rivolgo un appello accorato ai responsabili e alla comunità internazionale – continua Prevost – affinché siano garantiti corridoi umanitari e si attui una risposta coordinata per fermare questa catastrofe umanitaria. È tempo di avviare un dialogo serio, sincero e inclusivo tra le parti per porre fine al conflitto e restituire al popolo del Sudan speranza, dignità e pace”.