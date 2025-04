Il pontefice a bordo della 'papamobile' lungo via della Conciliazione

Papa Francesco è sceso in piazza San Pietro per un giro di un quarto d’ora a bordo della ‘papamobile’. Il pontefice ha salutato i fedeli presenti lungo via della Conciliazione, accorsi in Vaticano per la domenica di Pasqua. Poi il rientro a Casa Santa Marta. Durante il percorso più volte il Santo Padre si è fermato per salutare i bambini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata