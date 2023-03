I londinesi superano 2-0 il Borussia Dortmund, i portoghesi travolgono 5-1 il Bruges

Sono Chelsea e Benfica le prime due squadre qualificate ai quarti di Champions League. Nel ritorno degli ottavi, i Blues hanno superato 2-0 il Borussia Dortmund a Stamford Bridge ribaltando la sconfitta per 1-0 subita all’andata in Germania. Padroni di casa in vantaggio con Sterling al 43′, al 53′ il raddoppio di Havertz su calcio di rigore.

La formazione lusitana ha battuto in casa 5-1 il Bruges nella sfida di ritorno degli ottavi, dopo essersi aggiudicata l’andata 2-0 in Belgio. Padroni di casa in vantaggio con Rafa Silva al 38′, quindi Goncalo Ramos firma una doppietta (47′ e al 57′). Joao Mario cala il poker al 71′ su calcio di rigore, a segno anche Neres al 78′. Per gli ospiti rete della bandiera di Meijer a tre minuti dalla fine.

