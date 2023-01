Con la squadra inglese ha giocato per tre stagioni, dal '96 al '99, prima di diventarne allenatore dal 1998 al 2000

“Mancherai a tanti. Sei una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace, Gianluca Vialli“. Così su Twitter il Chelsea, la squadra inglese con cui Vialli ha giocato dal 1996 al 1999 prima di sedersi sulla panchina di Stamford Bridge per due stagioni, dal 1998 al 2000.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football. Rest in peace, Gianluca Vialli. 💙 pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

Approdato in Inghilterra nel ’96,ha vinto l’FA Cup nell’annata d’esordio, un’affermazione a suo modo storica poiché il primo, importante trofeo in casa Blues da oltre un quarto di secolo a quella parte. Nella stagione seguente l’avventura londinese di Vialli pareva destinata a concludersi precocemente, per via degli ormai pessimi rapporti con il player manager Ruud Gullit; tuttavia nel febbraio 1998, con una mossa a sorpresa, il presidente del club Ken Bates promuove proprio l’italiano nel doppio ruolo, al posto del dimissionario olandese. In queste vesti, e facendo presto ricredere i più, guida i compagni di squadra a un glorioso finale di stagione grazie alle affermazioni in Football League Cup e in Coppa delle Coppe. Nell’annata 1998-1999 è arrivata la vittoria da underdog in Supercoppa UEFA contro il blasonato Real Madrid. Ritiratosi dal calcio giocato al termine di quella stagione, ha ricoperto il ruolo di tecnico dei londinesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata