La reazione di Mosca alle limitazioni poste a marzo dall'Ue per sei cittadini russi

La Russia introduce sanzioni per otto cittadini e alti responsabili europei, fra cui il presidente dell’Europarlamento, David Sassoli. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax, citando il ministero degli Esteri, spiegando che alle persone sanzionate sarà vietato l’ingresso nel Paese. Mosca spiega che si tratta di una risposta alle sanzioni adottate dall’Ue a marzo scorso contro sei cittadini russi. Oltre a Sassoli, le persone sanzionate dalla Russia sono: Vera Yurova, vice presidente della Commissione Ue per i valori e la trasparenza; Ivars Abolins, presidente del Consiglio nazionale della Lettonia per i media elettronici; Maris Baltin, direttore del Centro statale per il linguaggio della Lettonia; Jacques Maire, membro della delegazione della Francia all’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Jörg Raupach, capo della procura di Berlino; Osa Scott, capo del laboratorio di chimica, biologia, radiazioni e sicurezza nucleare dell’istituto di ricerca di difesa della Svezia; Ilmar Tomusk, capo del dipartimento per il linguaggio dell’Estonia.

Secondo quanto si apprende, appena saputo la notizia dell’introduzione, da parte della Russia, delle sanzioni per otto cittadini e alti responsabili europei, fra cui il presidente dell’Europarlamento, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha sentito immediatamente David Sassoli per esprimergli “piena solidarietà”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata