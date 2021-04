Il giovane atleta aveva un osteosarcoma alla gamba

E’ mancato a soli 26anni Filippo Mondelli, ex campione del mondo di canottaggio con il quattro di coppia nel 2018. Lo rende noto la federazione. Mondelli, che recentenemente era stato eletto nel Consiglio Nazionale del Coni in quota atleti, aveva un osteosarcoma alla gamba sinistra. “Con silenzio e rispetto tutta l’Italia del canottaggio, insieme al Presidente del Coni, al Presidente della Federazione, al Consiglio federale, allo Staff Tecnico, a tutti i compagni di nazionale, formula le più sentite condoglianze per la scomparsa del caro Filippo. Rimarrai sempre nei nostri cuori”, si legge sul sito della federazione.

