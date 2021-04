Salvini: "Se Draghi dice che Speranza ha la sua fiducia io do fiducia a Draghi"

Il leader della Lega: "Non faccio saltare il governo"

(LaPresse) “Nel momento in cui Draghi dice che Speranza ha la sua fiducia, io mi fido di Draghi e quindi do la fiducia a Draghi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i cronisti all’uscita dal Senato dopo il voto sulla mozione di sfiducia al ministro della Salute. “Conto che Speranza possa essere presto un collega di Arcuri”, ha aggiunto il capo del Carroccio che ha poi concluso: “Con una pandemia in corso e 200 miliardi da spendere non si fa saltare il Governo per il signor Speranza”.

