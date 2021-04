Intervento della polizia a San Pietroburgo: ignoto il creatore del dipinto

(LaPresse) Un murales raffigurante il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny è stato rimosso dalla polizia mercoledì a San Pietroburgo. Il creatore del dipinto è sconosciuto. Navalny è stato arrestato a gennaio di ritorno dalla Germania, dove aveva trascorso cinque mesi per riprendersi da un avvelenamento da agenti nervini attribuito al Cremlino. Accuse che i funzionari russi respingono. L’arresto ha innescato proteste in tutta la Russia. Navalny è stato condannato a due anni e mezzo di prigione e il mese scorso è stato trasferito in una colonia penale nota per le sue dure condizioni.

