Il capogruppo di Leu: "Siamo preoccupati di come poi si potrà garantire una qualità degli interventi sul livello locale"

(LaPresse) – “A noi non interessa più di tanto la governance, siamo preoccupati di come poi si potrà garantire una qualità degli interventi sul livello locale”. Così il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro sul Recovery Plan: “Preso a pezzi è normale che non accontenti tutti, crediamo che gli investimenti sui trasporti siano fondamentali”.

