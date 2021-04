Le voci dei ristoratori tra piazza Navona, il Pantheon e Fontana di Trevi

(LaPresse) Dal Pantheon a Piazza Navona a Fontana di Trevi, i ristoranti del cuore turistico di Roma si preparano alla ripartenza di lunedì 26 aprile quando sarà loro consentito di aprire a pranzo e cena fino alle 22 solo per i tavoli all’aperto. Fin dal mattino le serrande si sono alzate per le operazioni di pulizia dei locali e delle cucine, l’allestimento dei dehors il posizionamento dei tavoli rispettando le distanze imposte dalle autorità. “Ancora qualche mese di fermo e saremo andati ‘per stacci’ come si dice a Roma”, spiega un ristoratore di piazza Navona: “Speriamo che il turismo degli stranieri riprenda perché i nostri locali vivono quasi esclusivamente di quello. Lunedì accoglieremo i clienti con un buon bicchiere di prosecco”.

