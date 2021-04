Tra i medicinali in vendita, anche prodotti vietati dall'Aifa

(LaPresse) Continua l’attività dei NAS volta al monitoraggio dell’offerta in vendita sul web di medicinali. Nell’ambito di una mirata operazione di vigilanza telematica contro il cybercrime farmaceutico, condotta di concerto con il Ministero della Salute, i militari del Reparto Operativo hanno oscurato 92 siti collocati su server esteri e con riferimenti di gestori non individuabili, sui quali venivano effettuate la pubblicità e l’offerta in vendita, anche in lingua italiana, di svariate tipologie di medicinali molte delle quali connesse anche con l’emergenza Covid, come gli antimalarici clorochina e idrossiclorochina. Su altri due siti oscurati dai militari, invece, venivano venduti non solo anabolizzanti vietati, ma anche una sostanza “brucia grassi” gravemente dannosa per gli esseri umani.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata